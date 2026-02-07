Buon "Kom-pleanno" Vasco: l'icona del rock italiano compie 74 anni

"Sono sulla Route 74 e… vado al massimo!": un gioco di parole - o, meglio, di numeri -, un video in stile cartoon e l'entusiasmo che da sempre contraddistingue la sua musica (è il caso, appunto, del celebre album Vado al massimo). Così Vasco Rossi ricorda ai suoi follower, via social, che il 7 febbraio è il suo 74esimo "Kom-pleanno". Richiamando lui stesso l'appellativo "Komandante" con cui lo chiamano i fan, il cantante ha commentato con euforia (e tante emoticon) il video sul suo profilo Instagram: "Pronti Partenza Via!!!", e ancora: "Vado a gonfie vele!!!….. Cosa vuoi che sia…".