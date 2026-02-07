Buon "Kom-pleanno" Vasco: l'icona del rock italiano compie 74 anni
A ricordarlo ai suoi fan è lo stesso Vasco Rossi che ha postato sui social un breve video in stile cartoon: "Vado al massimo"
© Ufficio stampa
"Sono sulla Route 74 e… vado al massimo!": un gioco di parole - o, meglio, di numeri -, un video in stile cartoon e l'entusiasmo che da sempre contraddistingue la sua musica (è il caso, appunto, del celebre album Vado al massimo). Così Vasco Rossi ricorda ai suoi follower, via social, che il 7 febbraio è il suo 74esimo "Kom-pleanno". Richiamando lui stesso l'appellativo "Komandante" con cui lo chiamano i fan, il cantante ha commentato con euforia (e tante emoticon) il video sul suo profilo Instagram: "Pronti Partenza Via!!!", e ancora: "Vado a gonfie vele!!!….. Cosa vuoi che sia…".
Nella breve clip postata sui social, il cantante esce - infuocato - dal manifesto del suo tour 2026, accende una candelina come fosse una sigaretta e, sorridendo, la poggia sulla torta che si trova sulla sua moto. Poi, vestito da motociclista, salta in sella e parte, pronto per attraversare la Route 74 (chiaro riferimento alla Route 66, l'iconica highway statunitense) illuminata da fuochi d'artificio e decorata da palloncini. Moltissimi i commenti di affetto dei fan: "Tanti auguri leggenda" e "Non sei solo musica... sei un modo di stare al mondo... libero... stropicciato... vero... Buon compleanno Rock Star", tra i tanti.