Il momento più emozionante della serata è arrivato sulle note di “Bitch Better Have My Money”, quando Rihanna è apparsa al fianco di Jay-Z. L’entusiasmo del pubblico è stato immediato e i video dell’esibizione hanno rapidamente invaso i social. La popstar delle Barbados si è presentata con un top in pelle marrone rifinito in pelliccia, pantaloni aderenti coordinati e décolleté ton-sur-ton. Un look sensuale e deciso, che ha confermato ancora una volta la sua capacità di dominare la scena anche dopo una lunga assenza.