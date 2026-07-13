La pelliccia a cuore indossata da Rihanna venduta per 18 mila euro
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Rihanna sul palco di Jay-Z © @badgalriri via Instagram
Una lunga attesa e poi una notte destinata a rimanere nella storia. Il terzo concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York è iniziato con quasi tre ore di ritardo, ma si è trasformato in uno degli appuntamenti più spettacolari della residency organizzata dal rapper per celebrare i suoi trent’anni di carriera. A conquistare il pubblico è stata soprattutto Rihanna, tornata a sorpresa sul palco dopo oltre due anni lontana dalle esibizioni dal vivo.
Prima di dare il via allo show, Jay-Z ha spiegato personalmente le ragioni del rinvio. Migliaia di persone erano ancora all’esterno dello stadio e i cancelli erano stati temporaneamente chiusi per motivi di sicurezza. “Non volevo iniziare mentre c’era il rischio che qualcuno potesse essere calpestato”, ha raccontato il rapper, scusandosi con il pubblico. Poi ha promesso una sorpresa, mantenendo la parola poco dopo con l’arrivo sul palco di alcuni dei nomi più importanti della musica americana.
Il momento più emozionante della serata è arrivato sulle note di “Bitch Better Have My Money”, quando Rihanna è apparsa al fianco di Jay-Z. L’entusiasmo del pubblico è stato immediato e i video dell’esibizione hanno rapidamente invaso i social. La popstar delle Barbados si è presentata con un top in pelle marrone rifinito in pelliccia, pantaloni aderenti coordinati e décolleté ton-sur-ton. Un look sensuale e deciso, che ha confermato ancora una volta la sua capacità di dominare la scena anche dopo una lunga assenza.
Queste le parole di nostalgia di Rihanna riservate al pubblico al termine performance, con l'aggiunta di un: "Vi voglio bene". Per la cantante si è trattato di una delle rarissime apparizioni dal vivo degli ultimi anni. Il suo ultimo tour mondiale risale infatti al 2016, mentre le esibizioni successive sono state limitate a occasioni speciali. Anche per questo i video registrati allo Yankee Stadium hanno cominciato a circolare sui social nel giro di pochi minuti.
Sul palco è salita anche Beyoncé, già protagonista di una delle precedenti serate della residency del marito. La cantante ha reso omaggio agli Yankees con un completo ricoperto di cristalli, composto da top, micro shorts e stivali alti. Tra gli ospiti anche Pharrell Williams, storico collaboratore di Jay-Z, e Teyana Taylor, negli ultimi mesi tornata sotto i riflettori soprattutto grazie alla carriera cinematografica. La sua partecipazione ha ricordato però anche il passato da cantante e performer. La serata ha celebrato in particolare “Reasonable Doubt” e “The Blueprint”, due album fondamentali nella carriera di Jay-Z. Ma a prendersi la scena è stata Rihanna.
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