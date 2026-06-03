L'uomo ha raccontato di aver appreso della sparatoria solo il giorno dopo, attraverso i giornalisti, e ha spiegato di aver tentato di proteggere il figlio minorenne dalla notizia, ma un compagno di scuola aveva già raccontato tutto al bambino. Nei documenti emerge che Ortiz era stata in passato sottoposta a un ricovero psichiatrico obbligatorio in Florida, elemento che le autorità stanno valutando nell'ambito delle indagini sul movente. "Quell'episodio ha cambiato molte cose" ha ammesso Rocky per la prima volta. "Mi ha tolto molta serenità e felicità, la possibilità di sentirmi libero". Ortiz, arrestata poco distante dalla villa e accusata di tentato omicidio, aggressione con arma semiautomatica e spari contro un'abitazione occupata, rischia l'ergastolo.