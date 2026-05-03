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© IPA | Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga e Zendaya nel corso delle ultime edizioni del Met Gala
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GLI OUTFIT ENTRATI NEL MITO

Met Gala, i look “cult” delle star sul red carpet

Gli abiti spettacolari e più chiacchierati nella storia dell’evento più glamour che vede insieme moda e celebs

03 Mag 2026 - 20:04
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