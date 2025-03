Jay-Z di nuovo nei guai, la donna che lo accusa di stupro denuncia: "Mi sta terrorizzando"

Nelle affermazioni della donna, contenute nei documenti citati da TMZ, si legge che i due uomini avrebbero cercato di farle firmare una dichiarazione giurata in cui affermava, che le sue accuse di stupro contro Jay-Z erano false. I presunti investigatori le avrebbero inoltre chiesto se il suo avvocato Tony Buzbee l'avesse cercata come cliente e le avesse offerto denaro per perseguire false accuse contro Jay-Z.