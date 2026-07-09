© Afp | BTS
© Afp | BTS
© Afp | BTS
© Afp | BTS
Justin Bieber parteciperà allo spettacolo nell'intervallo della finale dei Mondiali di calcio il 19 luglio al New York New Jersey Stadium, accanto a Madonna, Shakira e i BTS. FIFA e Global Citizen metteranno in scena il primo Halftime Show nella storia della Coppa del Mondo. Lo spettacolo di 11 minuti vedrà anche la partecipazione di Burna Boy, Gustavo Dudamel, direttore dell'Orchestra Filarmonica di Los Angeles e il PS22 Chorus insieme ai Coldplay, il cui cantante Chris Martin ha curato la mostra nel suo ruolo continuo di curatore internazionale del Global Citizen Festival. Anche i Muppets Kermit, Miss Piggy e altri appariranno faranno parte dello show
"Sono grato di far parte di questo Halftime Show, e ancora più grato sapendo che sta già aiutando ad ampliare l'accesso all'istruzione per i bambini di tutto il mondo", afferma Bieber in una dichiarazione. Lo spettacolo dell'intervallo si svolge a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund, che sta lavorando per raccogliere cento milioni di dollari per ampliare l'accesso all'istruzione e al calcio per i bambini di tutto il mondo. Il fondo ha già raccolto 50 milioni di dollari e la FIFA incrementerà la cifra donando un dollaro per ogni singolo biglietto venduto per i match dei Mondiali.
"I Mondiali sono uno dei pochi momenti che unisce tutti", afferma Burna Boy. "Rappresentare l'Africa nel primo spettacolo dell'intervallo della finale dei Mondiali è un privilegio e una responsabilità che non prendo alla leggera".
Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha poi aggiunto che "non c'è nulla di più importante dell'istruzione. Siamo orgogliosi di avere Justin Bieber, Madonna, Shakira e i BTS allo spettacolo di intermezzo dei Mondiali 2026, a sostegno della nostra missione di ampliare l'accesso a un'istruzione di qualità e alle opportunità calcistiche per i bambini di tutto il mondo."
© Instagram | Franceska Nuredini su Instagram
© Instagram | Franceska Nuredini su Instagram
"Questo è il più grande raduno di artisti uniti per una causa dai tempi del Live Aid, e questi 11 minuti potrebbero diventare la performance musicale più vista di sempre in tv - afferma Hugh Evans, co-fondatore e CEO di Global Citizen. "Questi straordinari artisti, rappresentanti ogni angolo del mondo, si stanno unendo per contribuire a creare opportunità per i bambini di tutto il mondo. Insieme, invitiamo i leader mondiali, in particolare Macron e Sánchez, a cogliere questo momento di unità globale contribuendo al Fondo per l'Istruzione e assicurando che questa Coppa del Mondo stabilisce un nuovo parametro per un impatto duraturo."