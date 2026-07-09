"Sono grato di far parte di questo Halftime Show, e ancora più grato sapendo che sta già aiutando ad ampliare l'accesso all'istruzione per i bambini di tutto il mondo", afferma Bieber in una dichiarazione. Lo spettacolo dell'intervallo si svolge a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund, che sta lavorando per raccogliere cento milioni di dollari per ampliare l'accesso all'istruzione e al calcio per i bambini di tutto il mondo. Il fondo ha già raccolto 50 milioni di dollari e la FIFA incrementerà la cifra donando un dollaro per ogni singolo biglietto venduto per i match dei Mondiali.