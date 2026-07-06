Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027: "Ora vengo io a casa vostra"
Il cantautore romano regala una sorpresa ai fan dopo la grande esibizione a Roma. Undici date che attraversano l'Italia, da Milano fino ad Olbia
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Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027 dopo il live dei record a Tor Vergata di sabato 4 luglio. "Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori mercoledì 8 luglio alle 14:00. La favola continua…", scrive il cantautore su Instagram. Undici le date in programma: il 10 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro; il 13 giugno al Dallara di Bologna; il 17 giugno all'Euganeo di Padova; il 20 giugno a San Siro a Milano; il 24 giugno al Maradona di Napoli; il 28 giugno allo stadio F. Scoglio di Messina; il 3 luglio al Granillo di Reggio Calabria; il 6 luglio al San Nicola di Bari; il 10 luglio alla Visarno Arena di Firenze; il 16 luglio all'Allianz Stadium di Torino e il 24 luglio all'Olbia Arena di Olbia.
Dal palco al grande schermo
Il concerto evento a Tor Vergata, che ha contato 250mila spettatori, è stato un traguardo enorme per Niccolò Moriconi, che sui social ha scritto una dedica ai fan: "Il livello di felicità e amore che c'era nell'aria è travolgente per un solo essere umano. Stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti ho scritto la canzone più importante della mia vita". Un'esperienza, un ricordo che il cantautore romano vuole portare ora nelle sale: "Il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Voglio portare questo spettacolo al cinema", ha scritto.