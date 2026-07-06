Il concerto evento a Tor Vergata, che ha contato 250mila spettatori, è stato un traguardo enorme per Niccolò Moriconi, che sui social ha scritto una dedica ai fan: "Il livello di felicità e amore che c'era nell'aria è travolgente per un solo essere umano. Stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti ho scritto la canzone più importante della mia vita". Un'esperienza, un ricordo che il cantautore romano vuole portare ora nelle sale: "Il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Voglio portare questo spettacolo al cinema", ha scritto.