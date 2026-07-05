Ultimo ringrazia i fan: "Stanotte ho scritto la canzone più bella della mia vita"

Il lungo messaggio sui social è coadiuvato da un carosello di video dei momenti clou del concerto. Ultimo li ripercorre con parole che trasudano tutta la sua emozione: "Non saprei da dove iniziare. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto 'Nic guarda a sinistra' ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c'era ieri nell'aria è travolgente per un solo essere umano. Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita".