Vasco Rossi si complimenta con Ultimo, via social, pochi minuti dopo la fine del concerto record a Tor Vergata da 250mila spettatori. "Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò. …e poi ci troveremo come le star..". Era proprio Vasco a detenere finora il record per il live con più spettatori paganti in Italia, con i 225mila di Modena Park nel 2017. Il concerto di Ultimo, "La Favola Per Sempre", ha riunito fan da tutta Italia: la grande tendopoli in piazzale Giovanni Paolo II era solo il preambolo di un evento unico, come ha scritto su Instagram il cantautore stesso: "Siamo nella storia".