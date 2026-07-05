Il progetto è arrivato sulla scia dello straordinario successo di "Swag", l'album che ha segnato il ritorno dell'artista a quattro anni di distanza da "Justice". Debuttato al secondo posto della Billboard 200, "Swag" è diventato l'album più ascoltato al mondo nel giorno della sua uscita, superando i 200 milioni di stream nella prima settimana e raggiungendo la vetta delle classifiche di Spotify e Apple Music in oltre 100 paesi. Trainato dal successo del singolo "Daisies", il progetto ha registrato il miglior debutto in streaming della carriera dell'artista. Con "Swag II", Justin Bieber prosegue questo nuovo capitolo artistico all'insegna della libertà creativa e dell'autenticità. L'album ha debuttato al primo posto delle classifiche Spotify U.S Debut Albums e Global Debut Albums, confermando il successo della nuova fase della sua carriera.