Justin Bieber, popstar di fama mondiale, cantautore multiplatino e volto di un'intera generazione, pubblica "Swag live from Coachella (Weekend II)". A una settimana dalla pubblicazione di "Swag live from Coachella (Weekend I)", il suo primo album dal vivo, Bieber torna a sorprendere con il nuovo progetto che immortala la seconda, acclamatissima performance al Festival del Coachella, raccogliendo momenti iconici del secondo weekend e consacrando definitivamente uno degli show più celebrati dell'anno. "Swag live from Coachella (Weekend II)" include le partecipazioni speciali di Sexyy Red, Dijon e SZA, offrendo ai fan la possibilità di rivivere uno degli spettacoli più memorabili della recente carriera di Justin Bieber.
Il trionfo storico al Coachella 2026
Il secondo weekend è stato impreziosito dalle apparizioni speciali di Big Sean e Billie Eilish, che hanno contribuito a rendere ancora più memorabile una performance già destinata a entrare nella storia del festival. Con i due album dal vivo e la pubblicazione integrale dei concerti, Justin Bieber offre oggi l'esperienza definitiva per rivivere due performance che hanno segnato il suo trionfale ritorno sul palco del Coachella e confermato il suo status di protagonista assoluto della scena pop internazionale. Con 147 milioni di visualizzazioni globali, la performance è diventata la più vista nella storia del festival.
Record globali e il successo di "Swag II"
Nelle settimane successive, l'artista ha registrato il miglior risultato giornaliero della sua carriera su Spotify, con oltre 105 milioni di stream in un solo giorno, arrivando a totalizzare 431 milioni di ascolti globali nell'arco di una settimana. Il successo della sua prima grande esibizione dal vivo dopo quattro anni si è riflesso anche nelle classifiche internazionali, con 21 brani entrati contemporaneamente nella Spotify Global Top 200 e sette album presenti nella Billboard 200, stabilendo nuovi record per la sua carriera. Pubblicato a settembre 2025 "Swag II" è l'ottavo album in studio di Justin Bieber e amplia il percorso artistico inaugurato con "Swag", attraverso 23 brani che intrecciano pop, R&B e soul in un racconto intimo dedicato all'amore, alla famiglia, alla fede e alla crescita personale.
L'evoluzione artistica e il dominio delle classifiche
Il progetto è arrivato sulla scia dello straordinario successo di "Swag", l'album che ha segnato il ritorno dell'artista a quattro anni di distanza da "Justice". Debuttato al secondo posto della Billboard 200, "Swag" è diventato l'album più ascoltato al mondo nel giorno della sua uscita, superando i 200 milioni di stream nella prima settimana e raggiungendo la vetta delle classifiche di Spotify e Apple Music in oltre 100 paesi. Trainato dal successo del singolo "Daisies", il progetto ha registrato il miglior debutto in streaming della carriera dell'artista. Con "Swag II", Justin Bieber prosegue questo nuovo capitolo artistico all'insegna della libertà creativa e dell'autenticità. L'album ha debuttato al primo posto delle classifiche Spotify U.S Debut Albums e Global Debut Albums, confermando il successo della nuova fase della sua carriera.