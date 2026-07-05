Un Mondiale a tempo di musica: ecco la playlist che arriva dalla Coppa del Mondo 2026

Nel 1994 Elio e le Storie Tese ironizzarono sul primo Mondiale made in Usa con Nessuno allo stadio. In fondo in quel periodo si temeva davvero che le partite sarebbero state disertate dagli statunitensi a digiuno di soccer. Oggi la situazione è molto migliorata e, in ogni caso, gli spalti sono quasi sempre popolati dai tifosi delle nazionali in trasferta. I marocchini per esempio hanno esportato nel Nuovo Continente quel Dima Maghrib già brevettato ai tempi di Qatar 2002. La canzone di Maher Zain è ormai quasi un inno nazionale e persino il presidente Fifa Gianni Infantino ha celebrato il successo della nazionale africana nella Coppa Araba a Doha twittando "Dima Maghrib" (letteralmente "per sempre Marocco", visto che Maghrib è il nome ufficiale del Paese in arabo).