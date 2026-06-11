A beneficiare economicamente del Mondiale non saranno soltanto federazioni e organizzatori. La Fifa ha infatti deciso di aumentare in modo significativo gli indennizzi destinati ai club che mettono a disposizione i propri calciatori per la manifestazione. Il compenso minimo stabilito è di 5mila dollari al giorno per ogni giocatore convocato, cifra che potrà aumentare in base alla presenza nei referti ufficiali e all'effettivo utilizzo durante il torneo. Complessivamente il fondo destinato alle società raggiungerà i 355 milioni di dollari, con un incremento del 70% rispetto all'edizione del 2022. La novità riguarda anche le qualificazioni. Per la prima volta una parte delle risorse verrà distribuita già durante il percorso che conduce alla fase finale: 100 milioni di dollari saranno destinati ai club che hanno liberato i propri tesserati per le partite di qualificazione disputate in tutto il mondo. Altri 250 milioni saranno invece assegnati in relazione alla fase finale.