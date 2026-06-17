Shakira dimentica Piqué con l'attore Manuel Garcia-Rulfo
Le immagini mostrano la cantante colombiana, 49 anni, intenta a uscire da un hotel di Los Angeles insieme alla star 45enne del cinema e della televisione, che ha recitato anche in "Jurassic World"
Shakira e Manuel Garcia-Rulfo © Instagram
Shakira potrebbe essere di nuovo innamorata. Nelle ultime ore la popstar colombiana è finita al centro del gossip internazionale dopo la diffusione di alcune immagini che la mostrano in compagnia dell'attore Manuel Garcia-Rulfo. Gli scatti, realizzati all'uscita del Sunset Tower Hotel di Los Angeles, hanno subito alimentato le voci su una possibile nuova relazione dopo la fine della storia con Gerard Piqué.
Gli scatti a Los Angeles
Le fotografie, diffuse dal profilo DeuxMoi, mostrano Shakira e Garcia-Rulfo mentre escono insieme dall'hotel, sorridono e conversano in attesa dell'auto. Un momento apparentemente semplice che però è bastato a scatenare la curiosità dei fan e dei media, soprattutto perché i due sono poi stati visti allontanarsi a bordo dello stesso veicolo.
L'incontro è avvenuto in un periodo particolarmente intenso per la cantante, impegnata con il tour mondiale "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", che proprio a Los Angeles ha recentemente inaugurato una nuova fase con due concerti molto attesi.
Shakira tra tour e dichiarazioni sulla vita sentimentale
A rendere ancora più forte l'interesse attorno a questa possibile frequentazione è il fatto che solo pochi giorni prima Shakira aveva parlato apertamente della sua situazione sentimentale. Dopo la separazione da Gerard Piqué, padre dei suoi due figli Milan e Sasha, la cantante aveva spiegato di essere concentrata soprattutto sulla famiglia.
In un'intervista a People aveva chiarito di non essere alla ricerca di una nuova relazione: per lei, in questo momento, l'unico obiettivo è crescere i figli e portare avanti la propria vita professionale. Una posizione che aveva già fatto intendere come l'amore non fosse una priorità immediata.
Chi è Manuel Garcia-Rulfo e la sua vita sentimentale
Accanto a Shakira nelle immagini c'è Manuel Garcia-Rulfo, attore messicano che negli ultimi anni ha costruito una carriera internazionale grazie a produzioni come "Jurassic World - La rinascita". Anche la sua vita privata è spesso finita sotto i riflettori, pur mantenendo sempre grande riservatezza.
In passato era stato legato ad Audrey McGraw, figlia dei cantanti country Tim McGraw e Faith Hill. Le prime voci sulla loro relazione erano emerse nel 2023, quando entrambi avevano pubblicato sui social foto scattate nello stesso luogo in Messico. Pur senza conferme ufficiali, nel 2024 erano arrivati segnali che avevano rafforzato l'idea di una storia poi conclusa all'inizio di quest'anno.
Tra gesti galanti e nuove ipotesi di coppia
Nelle immagini circolate online, Garcia-Rulfo appare anche in atteggiamenti di cortesia nei confronti della cantante, aprendo per lei le porte dell'hotel e dell'auto. Dettagli che, inevitabilmente, hanno alimentato ulteriormente le speculazioni su una possibile intesa tra i due.
Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali. Shakira, che ha sempre dichiarato di essere focalizzata sui figli dopo la fine della lunga relazione con Piqué nel 2022, non ha commentato le indiscrezioni. Resta quindi il dubbio: si tratta di una semplice amicizia o dell'inizio di un nuovo capitolo sentimentale per la star colombiana?