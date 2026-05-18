Shakira vince contro il fisco spagnolo: rimborso da 60 milioni di euro

L'ultima querelle era relativa alla dichiarazione dei redditi 2011 e si trascinava da ben otto anni. Shakira aveva chiesto la residenza fiscale alle Bahamas ma per il fisco spagnolo era solo un tentativo di evasione. Secondo l'agenzia iberica riteneva che lei fosse solo fittiziamente residente nell'isola caraibica ma nella realtà abitasse abitualmente in Spagna.





Il tribunale però l'ha assolta, ordinando la restituzione all'artista di 60 milioni di euro tra tasse, interessi e sanzioni perché i funzionari del fisco non sono riusciti a dimostrare la presenza sul suolo nazionale della donna per oltre 183 giorni all'anno. Quella infatti la soglia minima per versare le tasse a Madrid. Gli inquirenti sono riusciti a dimostrare la presenza di Shakira solo per 163 giorni.

