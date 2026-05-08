futuri tormentoni

Shakira presenta Dai Dai, canzone dei Mondiali 2026

La cantante colombiana fa il bis dopo "Waka waka"

08 Mag 2026 - 13:15
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Shakira © Getty

Shakira © Getty

La cantante colombiana Shakira ha condiviso sui social un'anteprima della nuova canzone ufficiale dei Mondiali del 2026, in un video girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, città dove si è recentemente esibita in un concerto davanti a oltre due milioni di persone. Il brano intitolato "Dai Dai", e interpretato con il cantante nigeriano e star dell'Afrobeats Burna Boy, uscirà ufficialmente il 14 maggio. Si tratta della seconda volta, dopo il celebre "Waka waka" dei mondiali in Sudafrica, che l'artista nata a Barranquilla viene incaricata di cantare l'inno della maggiore competizione calcistica.

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Dallo stadio Maracanã

 Shakira, condividendo un teaser di un minuto, ha scritto sui social: "Dallo stadio Maracanã, ecco “Dai Dai”, la canzone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026". Nel breve video, Shakira appare sul campo dello stadio Maracanã, accompagnata da ballerini. “Qui a questo posto / Tu appartieni”, canta in inglese, con una voce maschile che fa da contrappunto. "Ciò che ti ha spezzato una volta / Ti ha reso forte".

Aspettando giugno

  Il torneo FIFA avrà inizio l'11 giugno con la partita tra Messico e Sudafrica allo Stadio Azteca di Città del Messico. La finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

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