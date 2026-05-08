Shakira presenta Dai Dai, canzone dei Mondiali 2026

La cantante colombiana Shakira ha condiviso sui social un'anteprima della nuova canzone ufficiale dei Mondiali del 2026, in un video girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, città dove si è recentemente esibita in un concerto davanti a oltre due milioni di persone. Il brano intitolato "Dai Dai", e interpretato con il cantante nigeriano e star dell'Afrobeats Burna Boy, uscirà ufficialmente il 14 maggio. Si tratta della seconda volta, dopo il celebre "Waka waka" dei mondiali in Sudafrica, che l'artista nata a Barranquilla viene incaricata di cantare l'inno della maggiore competizione calcistica.