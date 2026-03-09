Fuori dall'inverno accendendo... la testa: il colore della primavera 2026 è il biondo&rame

© Tgcom24
Un mix tra le due tonalità che va a donare luce, anche quando si sceglie di non osare di più, abbinando cioè alla nuance trendy un taglio di capelli, che con movimento e volume, lasci scoperto il collo ai primi tepori
Per lasciarsi l'inverno alle spalle, cosa c'è di meglio che "accendere" la testa? Addio a grigiore e freddo, allora, non solo con l'arrivo di aria più mite e frizzante e natura in fiore, ma anche con il colore dei capelli. La nuova tendenza della primavera 2026 è il biondo&rame, il mix di nuance per sbocciare al cambio di stagione. Meglio se abbinato a un taglio che arieggia, dona movimento e volume alla chioma scoprendo il collo. Ai primi tepori.
Caldo, intenso, ma soprattutto multisfaccettato. Perché il biondo&rame ha questo vantaggio di mostrarsi sempre diverso, anche nel corso della stessa giornata. Non si tratta semplicemente del biondo ramato, ma di un mix tra biondo e rame, che va dalle nuance più dorate a quelle più scure, tendenti più al rosso che al biondo. Combinazione che di certo non passa inosservata. Grazie, infatti, alla sua miscela di toni dorati e riflessi rame, si colloca a metà strada tra il biondo classico e il rosso, regalando alla chioma un bagliore avvolgente, vigoroso e ricco di personalità.
In definitiva, questa tonalità che va ad illuminare i visi spenti dal grigiore dei mesi più freddi, è perfetta per le carnagioni chiare o medie, ma ben si addice anche alle carnagioni più mediterranee. Un look luminoso, dunque, che si adatta bene sia a capelli lunghi che corti, offrendo comunque un tocco moderno e ricercato.
Ben lo sanno le celebrities che non temono mai le novità e che, spesso, sfruttano il colore naturale di partenza per esaltarlo al meglio. Così da Zendaya a Shakira per un "cocktail" che vira più sul rosso, fino alle nostrane Cristiana Capotondi e Annalisa. E ancora da Gigi Hadid a Kate Moss, star delle ultime fashion week, con quest'ultima, una evergreen, che vira naturalmente più sul biondo.