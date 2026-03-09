Fuori dall'inverno accendendo... la testa: il colore della primavera 2026 è il biondo&rame

Caldo, intenso, ma soprattutto multisfaccettato. Perché il biondo&rame ha questo vantaggio di mostrarsi sempre diverso, anche nel corso della stessa giornata. Non si tratta semplicemente del biondo ramato, ma di un mix tra biondo e rame, che va dalle nuance più dorate a quelle più scure, tendenti più al rosso che al biondo. Combinazione che di certo non passa inosservata. Grazie, infatti, alla sua miscela di toni dorati e riflessi rame, si colloca a metà strada tra il biondo classico e il rosso, regalando alla chioma un bagliore avvolgente, vigoroso e ricco di personalità.