Sienna Miller sorprende i fan con un raro album di famiglia

La nascita del terzo figlio non è una novità di queste ore. L'attrice aveva infatti confermato lo scorso maggio, in un'intervista a E! News, di essere diventata mamma per la terza volta. In quell'occasione aveva raccontato tutta la sua emozione: "È successo. Ho un piccolo bebè nella stanza accanto". Aveva poi confessato di dormire pochissimo, ma di essere "follemente innamorata" del neonato. Miller non aveva rivelato né il sesso né il nome del bambino.