Sienna Miller sorprende i fan con un raro album di famiglia
L'attrice, solitamente molto riservata, ha pubblicato a sorpresa un carosello su Instagram nel quale ha raccolto alcuni dei momenti più significativi degli ultimi mesi
Di rado Sienna Miller apre una finestra sulla sua vita privata, ma questa volta ha deciso di fare un'eccezione. L'attrice ha pubblicato un carosello su Instagram nel quale ha raccolto alcuni dei momenti più significativi degli ultimi mesi: dalle immagini della gravidanza fino agli scatti successivi alla nascita del suo terzo figlio, insieme ad altri frammenti di quotidianità vissuti con la famiglia. Un gesto insolito per una delle star più riservate del panorama internazionale, che ha riportato l'attenzione sulla maternità annunciata lo scorso maggio.
Un album che racconta gli ultimi mesi
Le fotografie condivise dall'attrice ripercorrono un periodo molto importante della sua vita personale. Tra le immagini spiccano quelle con il pancione e altri momenti successivi all'arrivo del bambino, nato dalla relazione con il compagno Oli Green. Miller, che ha sempre protetto con grande discrezione la sua sfera privata, ha scelto questa volta di mostrare ai follower alcuni ricordi finora rimasti lontani dai riflettori, senza però aggiungere particolari sulla vita del piccolo.
L'annuncio della nascita arrivato a maggio
La nascita del terzo figlio non è una novità di queste ore. L'attrice aveva infatti confermato lo scorso maggio, in un'intervista a E! News, di essere diventata mamma per la terza volta. In quell'occasione aveva raccontato tutta la sua emozione: "È successo. Ho un piccolo bebè nella stanza accanto". Aveva poi confessato di dormire pochissimo, ma di essere "follemente innamorata" del neonato. Miller non aveva rivelato né il sesso né il nome del bambino.
La gravidanza era stata resa pubblica alcuni mesi prima, quando l'attrice era apparsa con il pancione sul red carpet dei Fashion Awards 2025. Per lei si tratta del secondo figlio avuto con Oli Green, mentre è già madre di Marlowe, nata dalla precedente relazione con l'attore Tom Sturridge.
Le critiche per la gravidanza a 44 anni
Durante la dolce attesa Sienna Miller aveva dovuto fare i conti anche con gli attacchi ricevuti sui social per essere rimasta incinta a 44 anni. L'attrice aveva replicato senza esitazioni, spiegando che, superati i quarant'anni, non sente più il bisogno di dare peso ai giudizi degli altri.
Aveva inoltre evidenziato come esista ancora un evidente doppio standard tra uomini e donne: mentre un uomo che diventa padre in età avanzata difficilmente viene criticato, una donna continua a essere bersaglio di commenti e pregiudizi. Già durante la precedente gravidanza, a 41 anni, era stata definita da alcuni utenti "irresponsabile", accuse che aveva liquidato come il frutto di una visione ancora misogina e patriarcale.
La storia d'amore con Oli Green
Negli ultimi anni l'attrice ha parlato anche della relazione con Oli Green, più giovane di lei di quindici anni. In diverse interviste ha raccontato di non aver inizialmente immaginato che quella conoscenza, iniziata nel 2021, sarebbe diventata una storia importante. Con il tempo, però, si è innamorata e oggi i due hanno costruito una famiglia insieme.
In un'intervista ad Harper's Bazaar aveva descritto il compagno come una persona saggia, equilibrata e profondamente rispettosa delle donne, qualità che attribuisce anche alla sua generazione. Oggi, a distanza di qualche mese dall'annuncio della nascita del loro secondo figlio insieme, il carosello pubblicato su Instagram rappresenta uno dei rari momenti in cui Sienna Miller ha deciso di condividere pubblicamente la felicità vissuta in famiglia.