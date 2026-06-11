Miller, che è anche madre di Marlowe, 13 anni, avuta dall'ex Tom Sturridge, ha dato il benvenuto alla sua prima figlia con Green alla fine del 2023. L'attrice ha poi annunciato la nascita del terzo figlio in un'intervista a E! News l'11 maggio. "È successo davvero. Ho un neonato nella casa accanto", ha raccontato. "Mi sembra quasi impossibile riuscire a mettere insieme delle frasi". Sienna aveva raccontato pubblicamente di avere congelato gli ovuli quando ha compiuto 40 anni, sentendo la pressione sociale sulla maternità.