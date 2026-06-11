Sienna Miller e Oli Green si sposano: la differenza di età non conta
Lei 44 anni, lui 29: la coppia, che a maggio ha dato il benvenuto al secondo figlio, è stata avvistata a Barcellona. L'attrice sfoggiava un vistoso anello di fidanzamento
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Sienna Miller, 44 anni, e Oli Green, 29, stanno per convolare a nozze: sfidando così i tanti pregiudizi sulla loro differenza di età . Lo riporta il tabloid E! News. Venerdì 5 giugno la coppia è stata fotografata a Barcellona, in Spagna. Vestita casual con jeans e canotta bianca, l'attrice teneva in braccio la figlia nata a maggio e sfoggiava un anello di fidanzamento al dito. La data delle nozze ancora non è stata ufficializzata.
La differenza di età
Miller ha raccontato come la sua relazione con l'attore ventinovenne le abbia fatto cambiare idea sull'avere una storia con una persona più giovane. "C'è una differenza nel modo in cui gli uomini di quella generazione rispettano le donne", ha dichiarato a Harper's Bazaar nel 2024. "È una cosa sua, è molto saggio ed equilibrato, ma credo che dipenda anche dalla sua generazione. Sono cresciuti in un contesto leggermente più equo". Anche se il fatto che lei sia più grande l'ha esposta spesso a delle critiche immotivate. "L’idea di una donna più grande con un uomo più giovane è ancora oggetto di feticismo piuttosto che di normalità. C’è una disparità che vorrei tanto veder scomparire", aveva dichiarato.
Una vita (difficile) da neomamma
Miller, che è anche madre di Marlowe, 13 anni, avuta dall'ex Tom Sturridge, ha dato il benvenuto alla sua prima figlia con Green alla fine del 2023. L'attrice ha poi annunciato la nascita del terzo figlio in un'intervista a E! News l'11 maggio. "È successo davvero. Ho un neonato nella casa accanto", ha raccontato. "Mi sembra quasi impossibile riuscire a mettere insieme delle frasi". Sienna aveva raccontato pubblicamente di avere congelato gli ovuli quando ha compiuto 40 anni, sentendo la pressione sociale sulla maternità.
Sulla vita da neomamma di tre figli, Miller ha recentemente condiviso alcune riflessioni su quale dei suoi figli si sia rivelato il più difficile da gestire ultimamente. "Pensavo che gestire un'adolescente sarebbe stato più difficile, fino a che non ho preso un volo transatlantico ieri con la bambina piccola e il neonato", ha scherzato al The Tonight Show di Jimmy Fallon il 14 maggio. "Ora la bambina piccola vince a mani basse. È stato un disastro totale. Non c'è niente da fare".