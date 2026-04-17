Miley Cyrus lancia "End of the World"
© Glen Luchford
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La popstar ha confermato il fidanzamento dopo quattro anni d'amore. "Non sono facile da sorprendere: mi sono completamente arresa", ha raccontato la cantante
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Miley Cyrus, 33 anni, è ufficialmente fidanzata con Maxx Morando. La conferma è arrivata in sordina, con l'anello sfoggiato sul red carpet dell'anteprima del nuovo "Avatar", ma è stata la stessa popstar a raccontare solo di recente come il compagno — batterista della rock band Liily — l'abbia spiazzata con una proposta a sorpresa durante un viaggio in Giappone. I due stanno insieme da quattro anni.
Inginocchiato in Oriente, Morando ha colto la Cyrus completamente impreparata. "Non sono facile da sorprendere, perché amo avere il controllo di ogni situazione. E mi sono completamente arresa", ha raccontato la cantante ad ABC News nei giorni successivi all'annuncio.
L'anello di fidanzamento è un pezzo unico disegnato dalla gioielliera Jacquie Aiche, molto amata dalle celebrità. Diamante a taglio cushion, stimato tra i 3,5 e i 5 carati, incastonato in una spessa fascia di oro giallo 14 carati. La particolarità è nell'orientamento: la pietra è posizionata orizzontalmente, in un allestimento "east-west" che rompe la tradizione del classico taglio verticale.
In un'intervista a British Vogue del 2023, la Cyrus aveva raccontato che l'incontro era stato un appuntamento al buio solo da un lato: "Era alla cieca per me, non proprio per lui". Da lì, la relazione è cresciuta fino alla convivenza, confermata nel marzo 2024 in una villa di Malibu. Una quotidianità che — ha detto più volte — le ha restituito stabilità e pazienza, qualità che non aveva trovato nel suo precedente matrimonio con l'attore Liam Hemsworth, conclusosi nel 2019.
Morando, sei anni più giovane della Cyrus, non è solo il compagno: è anche collaboratore musicale. Ha prodotto diversi brani dell'ultimo album della cantante, "Something Beautiful", e ha co-firmato la title track. Quando nel 2024 Cyrus ha vinto il Grammy come Record of the Year per "Flowers", dal palco gli ha dedicato un "amore mio". "Non prendiamo la vita troppo sul serio", ha commentato lei stessa a proposito della differenza d'età.
Le nozze sono in preparazione, ma la coppia ha le idee chiare: niente produzione hollywoodiana, meglio una celebrazione intima. Secondo fonti vicine ai due, la direzione è verso una cerimonia "piccola e significativa", con l'ipotesi di una fuga d'amore o di un evento per circa 150 parenti stretti nella tenuta da 18 milioni di dollari della cantante a Malibu. Dopo il matrimonio-spettacolo con Hemsworth, la Cyrus ha scelto di custodire la propria sfera privata, e in Morando sembra aver trovato chi quella scelta la rispetta.
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