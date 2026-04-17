Morando, sei anni più giovane della Cyrus, non è solo il compagno: è anche collaboratore musicale. Ha prodotto diversi brani dell'ultimo album della cantante, "Something Beautiful", e ha co-firmato la title track. Quando nel 2024 Cyrus ha vinto il Grammy come Record of the Year per "Flowers", dal palco gli ha dedicato un "amore mio". "Non prendiamo la vita troppo sul serio", ha commentato lei stessa a proposito della differenza d'età.