Beyoncé e il regalo a Miley Cyrus: quando un bracciale è un nuovo gesto d'amore... tra amiche

Sul polso di Miley Cyrus brilla un filo d'oro che racconta una storia tutta nuova. Non è un pegno d'amore, non è un ricordo di un ex, non è un trofeo da red carpet. È un regalo. Ma non di un uomo. È di Beyoncé. Un gesto intimo, che ha il peso di una dichiarazione: tra regine, ci si incorona a vicenda.