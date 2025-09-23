La figlia di Billy Ray Cyrus ha quindi raccontato quando tutto è cominciato: "Stavo partendo per un tour e ho semplicemente lanciato dei semi, pensando che forse al mio ritorno a casa sarebbe successo qualcosa di magico. E così è stato". Miley ci tiene però a ricordare che non ha fatto tutto da sola: "Mi piacerebbe prendermi tutto il merito, ma in realtà sono state due le persone che mi hanno aiutato: una è Vijat Mohindra, un adorabile angioletto gay. Ha lanciato questi semi e giuro che senza di lui non sarebbe mai successo. Quando sono tornata, c'erano 10.000 margherite. Ho pensato: 'Non le abbiamo nemmeno buttate via, perché ho 40 specie di rose nel mio giardino?' Sono tornata e tutta la mia collina sembrava il giardino di una principessa incantata. Quindi, tutto questo tempo trascorso a casa, con i piedi per terra e circondata dalla bellezza in un modo diverso... è semplicemente fantastico."

L'altra è sua madre. L'artista ricorda il periodo della pandemia e racconta: "Quindi è stato solo con la pandemia, quando tutto ha rallentato. La chiamo (la madre, ndr) la dottoressa delle piante perché può far rivivere qualsiasi cosa. Mio padre diceva sempre che la nostra casa sembrava una casa di riposo, perché aveva fiori in ogni singola stanza: era molto anni '90, con tutto quel pot-pourri. Mia madre ha sempre amato i fiori; li aveva sempre in casa. Ma era semplice giardinaggio. Poi, durante quei due anni in cui siamo stati tutti a casa, ha davvero scoperto qualcosa di unico: è una giardiniera incredibile. Una pianta può essere morta per un anno, e lei la riporta in vita".