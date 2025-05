Miley Cyrus: "Sono finita in terapia intensiva per un' infezione al ginocchio"

Miley Cyrus è finita di recente in terapia intensiva per una brutta infezione al ginocchio. L'incidente è avvenuto mentre filmava "Walk of Fame", uno dei video-capitoli del suo visual album "Something Beautiful", che sarà proiettato in anteprima mondiale il 12 giugno al Tribeca Film Festival. Si tratta di un progetto video che accompagna l'album omonimo, in uscita il 30 maggio e anticipato dal singolo "End of the World".