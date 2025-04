Da Miley Cyrus a Billy Joel, il Tribeca Film Festival a tutta musica

I film in calendario quest'anno sono 118, scelti tra un numero record di 13.541 iscrizioni. Sono 36 i Paesi rappresentati con 135 registi, tra cui 44 al festival per la prima volta, quasi la metà sono donne. "Tribeca - ha detto Jane Rosenthal - è stato sempre molto più di un festival, è una casa per artisti che cercano di farsi strada in un mondo e un'industria in continuo cambiamento. Da oltre due decadi sosteniamo voci emergenti, celebriamo narratori di chiara fama e abbiamo costruito una comunità in cui gli artisti possono crescere, incontrarsi e prosperare. Siamo fieri di aver creato questo ecosistema e non vediamo l'ora di condividerlo con il mondo il prossimo giugno". Molte celebrity saranno protagoniste dietro le quinte: George Clooney, per esempio, ha prodotto, "Surviving Ohio State" sullo scandalo degli abusi nel dipartimento di atletica dell'Ohio State University, mentre "Room to Move", prodotto da Amy Schumer, segue la coreografa e ballerina newyorkese autistica Jenn Freeman. "Yanuni", il documentario sulla giustizia climatica prodotto da Leonardo DiCaprio, chiuderà il festival mentre Rose Byrne, Demi Lovato e Octavia Spencer saranno protagoniste di "Tow", film ispirato a una storia vera che segue le vicende di Amanda, una donna senzatetto che vive in un'auto.