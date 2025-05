Miley Cyrus cambia ancora la sua visione pop con "Something Beautiful"

Miley Cyrus ha incontrato Zane Lowe su Apple Music 1 e ha raccontato di come vincere un Grammy per “Flowers” sia stato terapeutico per lei: "Penso che, da qualche parte dentro di me, forse avevo bisogno di tenere in mano un trofeo e sentire, anche solo per un momento, di avere qualcosa che potessi stringere tra le mani e che sembrasse un vero traguardo. Perché dopo ogni album sono sempre riuscita a dire: 'Beh, ho fatto quello che sono venuta a fare, ho realizzato l’album che volevo realizzare, e questo è abbastanza'. Ma forse è la bambina che è in me. Non so cosa fosse, ma avevo bisogno di qualcosa da tenere in mano che mi facesse sentire davvero vincente. E quindi ai Grammy, ecco perché ci sono andata, è stato in realtà per guarire.