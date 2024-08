Miley Cyrus è la più giovane leggenda Disney: "Resto quella bambina con una grande sogno"

Miley Cyrus ha ricevuto una standing ovation dai 12mila spettatori dell’Honda center di Anaheim, in California. "Vi svelerò un piccolo segreto da Disney Legend: anche le leggende hanno paura. Io ho paura in questo momento, ma la differenza è che vado avanti e non mi fermo, e tutti voi potete farlo ogni singolo giorno. È leggendario avere paura di fare qualcosa e farla comunque. Non esiste il fallimento quando ci si prova", ha detto la popstar asciugandosi le lacrime. "Nel 2005, la Disney aveva la missione di ricostruire l'azienda. Per questo hanno assunto Bob Iger e me", ha scherzato la Cyrus ridendo, ricordando la selezione per il casting di "Hannah Montana" e il fatto che inizialmente non era stata scelta per il ruolo: "Avevo avuto un assaggio di come poteva essere la mia vita, e da quel momento in poi, non ho voluto nient'altro".