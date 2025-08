Nel secondo scatto realizzato da Roversi la Cyrus indossa invece il costume originale usato nel film "Maria Antonietta" di Sofia Coppola. "Mi sento come se in questo momento mi trovassi in quella specie di tasca di Dio - recita la frase di accompagnamento -: tutto scorre e c'è un rapporto davvero armonioso tra me e ciò che indosso. Mi sento ancora come una pelle. Non mi sento mai sopraffatta. Non mi sento come se mi stesse indossando". Infine la foto di Lynette Garland, che vede Miley indossare un corsetto, è accompagnata da un pensiero riguardante la notte dei Grammy, dove la cantante indossava un abito di Bob Mackie. "In un momento come quello dei Grammy, in cui l'intensità è altissima, sono nervosa e la posta in gioco è alta, so che quell'abito Bob Mackie parla alla folla prima ancora che io dica una parola - commenta lei -. Lo uso sicuramente, quasi come un co-protagonista".