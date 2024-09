Entrambe le canzoni sono state dei grandi successi per i rispettivi artisti e ambedue hanno raggiunto la prima posizione nella classifica dei singoli di Billboard Hot 100.

"When I Was Your Man" è stata nominata come migliore performance solista pop alla 56esima edizione dei Grammy Awards nel 2014, ma "Flowers" ha fatto meglio. Il brano infatti, pubblicato come primo estratto dall’ottavo album in studio “Endless Summer Vacation”, ha fatto trionfare l'ex stellina Disney nelle categorie “Record of the Year” e “Best Pop Solo Performance” ai Grammy Awards 2024. Eppure, secondo Tempo Music Investments, Miley non avrebbe ricevuto questi riconoscimenti se non fosse esistita la canzone di Bruno Mars, da cui avrebbe tratto ispirazione: "È innegabile, in base alla combinazione e al numero di somiglianze tra le due registrazioni, che “Flowers” non esisterebbe senza “When I Was Your Man”", si legge nei documenti riportati da TMZ.