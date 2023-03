Miley Cyrus inaugura la sua sensuale vacanza estiva senza fine

Leggi Anche Miley Cyrus lancia il nuovo singolo "Flowers"... in topless sotto la doccia

Quello di Miley Cyrus è il ritorno di una popstar affermata che ha raggiunto la sua maturità e lo dimostra in un album dalle molteplici sfumature, capace di essere irresistibilmente "catchy", come nel caso di "Flowers", senza mai essere banale, e dove emergono spesso le sue radici country. Registrato a Los Angeles e prodotto con Mike Will Made It, Greg Kurstin e i producer vincitori di un Grammy per l'album dell'anno con "Harry's House" di Harry Styler, Kid Harpoon e Tyler Johnson, l'artista descrive il disco come la sua personale lettera d'amore alla città californiana.

Un album dalle due facce "Ho voluto dividere la sequenza dei brani di "Endless Summer Vacation" in due parti - racconta -: AM e PM. L'AM per me rappresenta l'ora mattutina, dove c'è brusio, energia e un potenziale di nuove possibilità. E' un nuovo giorno. Nelle ore notturne, invece, sembra che ci sia qualcosa di circospetto, squallido, ma allo stesso tempo affascinante. La sera è un ottimo momento per riposare, per ricaricarsi oppure per uscire e viverne il lato selvaggio. A Los Angeles c'è una certa energia nella notte in cui puoi quasi sentire i problemi ribollire in superficie, per me è molto stimolante". La cover dell'album è stata scattata da Brianna Capozzi senza l'uso di alcun effetto speciale.