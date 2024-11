La Brooks ha detto che non ha dovuto fare particolari sforzi per convincere Yale a dare luce verde. Nelle lezioni esplorerà con gli studenti la produzione di Beyoncè considerando come "tra le altre cose, la memoria storica, la politica femminista nera, la politica e le filosofie di liberazione nera attraversino l'ultimo decennio del suo repertorio, così come i modi in cui le sue sperimentazioni senza precedenti con la forma dell'album stesso le abbiano fornito la piattaforma per mobilitare questi temi". La docente ha anche aggiunto di voler utilizzare l'ampio repertorio dell'artista come portale per l'apprendimento da parte degli studenti della storia sugli intellettuali neri dai tempi di Frederick Douglass fino a Toni Morrison e ai giorni nostri.

"Prenderemo sul serio il modo in cui il lavoro critico e intellettuale di alcuni dei nostri più grandi pensatori della cultura americana risuona nella musica di Beyoncè e penseremo ai modi in cui possiamo applicare le loro filosofie al suo lavoro" e come a volte sia stato in contrasto con la "tradizione intellettuale radicale nera", ha detto Brooks, che ha notato come Beyoncé abbia anche cercato di raccontare una storia attraverso la sua musica su "razza, genere e sessualità nel contesto di oltre 400 anni di storia della sottomissione afro-americana". "È un'artista affascinante perché la memoria storica, come la chiamo spesso, e anche il tipo di impulso ad essere un archivio di quella memoria storica, è presente in tutto il suo lavoro", ha concluso Brooks. "E semplicemente non lo vedi con nessun altro artista."