Il periodo successivo ad "Hannah Montana" è stato forse uno dei più bui per Miley. L'adolescenza sotto i riflettori tra l'uso di sostanze, il ballo provocante agli MTV Video Music Awards 2013 con Robin Thicke, il chiacchierato e discusso videoclip di "Wrecking Ball". "Mi sono presentata al mondo con audacia e senza remore, quando avrei potuto scegliere un'altra strada e andare sul sicuro", ha detto la cantante. "Forse all'epoca avrebbe avuto successo e non sarebbe stato un peso così grande da portare, ma non avrei avuto la stessa ricompensa. Non so se la mia carriera avrebbe avuto la stessa solidità di oggi". E a proposito di "Hannah Montana" ha aggiunto: "Non stavo cercando di far morire Hannah. Stavo solo evolvendo".