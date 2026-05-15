Gravidanza sul red carpet, da Beyoncé a Sienna Miller: i look premaman
© IPA | Rihanna al Met Gala 2025
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Sienna Miller ospite di Jimmy Fallon a tre settimane dal parto © Instagram
Sienna Miller è tornata in tv a sole tre settimane dal parto. L'attrice britannica, 44 anni, è stata ospite di Jimmy Fallon al "Tonight Show" giovedì 14 maggio, presentandosi in gran forma per la sua prima apparizione pubblica dopo la nascita del terzo figlio. Tra battute e confessioni, ha raccontato come sta affrontando la nuova vita da mamma di un'adolescente, una bimba piccola e un neonato.
Alla domanda su quale dei suoi figli sia il più difficile da gestire, l'attrice ha risposto senza esitazione. "Avrei detto l'adolescente, fino al volo transoceanico che ho preso ieri con la piccola e il neonato. Adesso la bimba di mezzo vince a mani basse. È stato un disastro totale, non c'è negoziazione possibile", ha detto a Fallon. E sugli sguardi degli altri passeggeri: "Il neonato urlava, lei urlava… Arrivata al controllo immigrazione sono crollata".
Sul rientro in tv così rapido ha ironizzato: "È pazzesco essere qui a parlare con frasi di senso compiuto e indossare un vestito". Quando Fallon le ha chiesto se sapesse dove si trovasse, ha replicato: "Non ne ho la minima idea".
Sienna Miller ha confermato la nascita del terzo figlio in un'intervista a E! News l'11 maggio. "È successo. Ho una creatura minuscola nella stanza accanto. Dormo pochissimo, ma sono innamorata persa del mio bebè", ha raccontato. Il neonato è il secondo figlio avuto con il fidanzato Oli Green, attore di 29 anni, con cui l'attrice ha già una bambina nata a fine 2023. La primogenita Marlowe, 13 anni, è invece nata dalla relazione con l'attore Tom Sturridge.
L'annuncio della terza gravidanza era arrivato a dicembre, quando Miller aveva sfilato ai Fashion Awards 2025 alla Royal Albert Hall di Londra mostrando il pancione. A marzo era poi tornata su Instagram dopo otto anni di silenzio con uno scatto del pancione.
In un'intervista a Glamour uscita a marzo, l'attrice aveva spiegato perché considera la maternità in età matura una scelta liberatoria. "A 29 anni avevo una bambina, poi un'altra a 42, ora a 44. È molto più semplice quando non hai il conflitto interno di voler fare anche altro", aveva detto. "A 40 sai chi sei e te ne freghi del giudizio degli altri". E ha concluso: "Non giudichiamo gli uomini che fanno figli a 80 anni. Perché dovrebbe esserci una narrazione diversa per le donne?".
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