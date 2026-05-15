In un'intervista a Glamour uscita a marzo, l'attrice aveva spiegato perché considera la maternità in età matura una scelta liberatoria. "A 29 anni avevo una bambina, poi un'altra a 42, ora a 44. È molto più semplice quando non hai il conflitto interno di voler fare anche altro", aveva detto. "A 40 sai chi sei e te ne freghi del giudizio degli altri". E ha concluso: "Non giudichiamo gli uomini che fanno figli a 80 anni. Perché dovrebbe esserci una narrazione diversa per le donne?".