Alla richiesta di aggiungere altri concerti oltre a quelli previsti nella Capitale, il cantante inglese ha replicato con una frase che per molti vale già come un annuncio: "Two dates is enough" ("Due date sono abbastanza"). Una risposta secca, nello stile che da sempre contraddistingue Liam, e che ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan italiani.