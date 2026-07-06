Oasis a Roma nel 2027, la conferma di Liam Gallagher: "Faremo due concerti" © Getty
Gli Oasis sono pronti a tornare in Italia. Anche se manca ancora l'annuncio ufficiale, a confermare l'arrivo della band a Roma nel 2027 è stato direttamente Liam Gallagher, 54 anni, che sui social ha risposto senza troppi giri di parole a una fan desiderosa di vedere aumentare il numero delle date italiane del tour.
Alla richiesta di aggiungere altri concerti oltre a quelli previsti nella Capitale, il cantante inglese ha replicato con una frase che per molti vale già come un annuncio: "Two dates is enough" ("Due date sono abbastanza"). Una risposta secca, nello stile che da sempre contraddistingue Liam, e che ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan italiani.
Due concerti all'Olimpico a luglio 2027
Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, gli Oasis dovrebbero esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma con due concerti previsti a metà luglio 2027.
Da tempo il Comune di Roma, guidato dal sindaco Roberto Gualtieri, 61 anni, e dall'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, 45 anni, stava lavorando per portare nella Capitale uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Ora la conferma arrivata da Liam Gallagher sembra avvicinare ulteriormente l'annuncio ufficiale.
Non è la prima volta che il cantante lascia intendere un ritorno nella città eterna. Durante una sua precedente visita in Italia aveva infatti promesso ai fan romani: "Suoneremo qui". Una promessa che, a quanto pare, è destinata a diventare realtà.
Quando saranno disponibili i biglietti
Al momento non esistono ancora informazioni ufficiali sulla vendita dei biglietti. Proprio perché il doppio concerto non è stato ancora annunciato formalmente, non è possibile acquistare i ticket.
La prevendita dovrebbe partire una volta definiti gli ultimi dettagli organizzativi. I fan, dunque, dovranno attendere ancora qualche settimana per conoscere date precise e modalità di acquisto.
Arriva il documentario sulla reunion degli Oasis
Nel frattempo gli Oasis guardano anche al cinema. È infatti online il teaser di "Don't Look Back In Anger", il documentario dedicato alla storica reunion della band, che arriverà nelle sale a settembre prima dello sbarco in streaming sulle piattaforme di streaming.
Il film racconterà il ritorno sul palco di Liam Gallagher e del fratello Noel Gallagher, 60 anni, partito il 4 luglio 2025 da Cardiff dopo sedici anni di separazione. Diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e ideato dallo sceneggiatore Steven Knight, 66 anni, creatore di "Peaky Blinders", il documentario promette immagini inedite delle prove, del backstage e dei concerti, oltre alle prime interviste congiunte dei fratelli Gallagher dopo oltre vent'anni.
Un viaggio dietro le quinte di una delle reunion più clamorose della storia del rock, mentre il tour mondiale continua a registrare il tutto esaurito e l'attesa per Roma cresce giorno dopo giorno.