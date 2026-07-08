Ultimo, venduti 300mila biglietti in 30 minuti per il nuovo tour negli stadi

Ultimo non si ferma più e continua a macinare record: 300mila biglietti venduti in soli 30 minuti. Dopo il live dei record Ultimo 2026 – la favola per sempre che ha radunato 250mila persone a Roma Tor Vergata, sarà Ultimo ad andare “a casa del suo popolo” con Ultimo stadi 2027 – la favola continua..., il nuovo tour che arriverà ovunque, da Nord a Sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria.