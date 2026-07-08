inarrestabile

Ultimo, venduti 300mila biglietti in 30 minuti per il nuovo tour negli stadi

Non si ferma la corsa del cantante dei record, che partirà con una nuova serie di concerti nel 2027 toccando tutta l'Italia, per la prima volta anche Sardegna e Calabria

08 Lug 2026 - 16:00
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Ultimo non si ferma più e continua a macinare record: 300mila biglietti venduti in soli 30 minuti.  Dopo il live dei record Ultimo 2026 – la favola per sempre che ha radunato 250mila persone a Roma Tor Vergata, sarà Ultimo ad andare “a casa del suo popolo” con Ultimo stadi 2027 – la favola continua..., il nuovo tour che arriverà ovunque, da Nord a Sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria.

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La partenza è fissata per il 10 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour Ultimo stadi 2027 – la favola continua... che arriverà ovunque, negli stadi delle più grandi città italiane: Bologna (Stadio Dall’Ara) il 13 giugno 2027, Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo), Milano (20 giugno 2027 | Stadio San Siro), Napoli (24 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona), Messina (28 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio), Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo), Bari (6 luglio 2027 | Stadio San Nicola), Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena), Torino (16 luglio 2027 | Allianz Stadium), Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena).

Ultimo si prende Tor Vergata: le immagini del concerto dei record

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