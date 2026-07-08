Ultimo, venduti 300mila biglietti in 30 minuti per il nuovo tour negli stadi

Ultimo si prende Tor Vergata: le immagini del concerto dei record
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Non si ferma la corsa del cantante dei record, che partirà con una nuova serie di concerti nel 2027 toccando tutta l'Italia, per la prima volta anche Sardegna e Calabria
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Ultimo non si ferma più e continua a macinare record: 300mila biglietti venduti in soli 30 minuti. Dopo il live dei record Ultimo 2026 – la favola per sempre che ha radunato 250mila persone a Roma Tor Vergata, sarà Ultimo ad andare “a casa del suo popolo” con Ultimo stadi 2027 – la favola continua..., il nuovo tour che arriverà ovunque, da Nord a Sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria.
La partenza è fissata per il 10 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour Ultimo stadi 2027 – la favola continua... che arriverà ovunque, negli stadi delle più grandi città italiane: Bologna (Stadio Dall’Ara) il 13 giugno 2027, Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo), Milano (20 giugno 2027 | Stadio San Siro), Napoli (24 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona), Messina (28 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio), Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo), Bari (6 luglio 2027 | Stadio San Nicola), Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena), Torino (16 luglio 2027 | Allianz Stadium), Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena).
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