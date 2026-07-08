Baby K: "Ho infranto il soffitto di cristallo. Sono qui per restare"

"La musica è spesso lo specchio della società, ma allo stesso tempo può educare il pubblico, perché tra artisti e persone c'è uno scambio continuo. Ci sono ancora situazioni in cui le donne devono dimostrare qualcosa in più rispetto agli uomini. Esiste una certa malizia, che a volte arriva anche dalle donne stesse, e questo dimostra quanto siano radicati alcuni pregiudizi. Se vogliamo, è anche una conseguenza del patriarcato, che non condiziona soltanto gli uomini, ma influenza anche la mentalità femminile. Detto questo, oggi gli italiani guardano molto di più all'estero, soprattutto grazie ai social. Da fuori arrivano nuovi punti di vista e nuovi dibattiti che prima non esistevano. Poi oggi per fortuna vedo tante artiste che stanno conquistando risultati importanti e stanno definendo un'identità molto precisa, anche dal punto di vista stilistico. Più la musica sarà eterogenea, più ci sarà spazio perché ciascuno possa esprimersi con la propria personalità".