Io mi trovo benissimo con l'intelligenza artificiale. So che molte persone ne hanno paura perché pensano che possa togliere lavoro, ma la mia esperienza è diversa. Per realizzare i provini servono tecnici specializzati e professionisti che lavorano dietro le quinte. Non la considero una sostituzione delle persone, ma uno strumento che può aiutare a lavorare meglio. Quando i ragazzi mi propongono una canzone, spesso il provino è cantato da una voce maschile e non sempre riesco a capire subito se il brano è adatto alla mia tonalità. Grazie all'intelligenza artificiale posso ascoltare immediatamente una versione costruita sulla mia estensione vocale e con una timbrica che ricorda la mia. Questo mi permette di imparare più velocemente il pezzo, di capire meglio la metrica desiderata dall'autore e di ottimizzare il lavoro in studio. Anche per gli arrangiamenti è diventato uno strumento molto utile. Possiamo sperimentare subito soluzioni diverse, aggiungere archi, fiati o ritmiche particolari e capire immediatamente quale direzione prendere. È un metodo che rende il lavoro più rapido e anche più sostenibile dal punto di vista economico. Se uno la usa musicalmente, la consiglio a tutti, anche ai cantanti giovani, per esempio, che non sono molto intonati a volte, perché non studiano molto. L'intelligenza artificiale ha un'intonazione perfetta che un umano non potrà mai avere. Poi lei non respira mai e, quindi, ti insegna anche a tenere i respiri nascosti. Grazie al suo utilizzo sento che sono più intonata, quando sono in sala di registrazione.