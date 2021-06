Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti vanno a "Mille" verso il successo dell'estate

Galetto sembra proprio essere stato l'ultimo Festival di Sanremo, sulla cui scia è nata questa collaborazione a tre. Sul palco dell'Ariston Fedez aveva conquistato il secondo posto in coppia con Francesca Michielin con "Chiamami per nome", l'intramontabile Orietta Berti aveva riflesso di luce propria grazie alla sua "Quando ti sei innamorato", e Achille Lauro era stato ospite fisso con i suoi "quadri", mix di musica e arte.

Fedez ha spiegato come è nato il brano: "Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un po', Orietta è un’icona della musica italiana: la compagnia ideale per portare un po' di leggerezza. E poi c’è la speciale collaborazione con Francesco Vezzoli, un evento eccezionale avere la sua firma sulla realizzazione della cover del brano", mentre Achille Lauro ha raccontato: "Mi hanno proposto un nuovo twist. Non potevo dire di no. E Twist sia!".

"Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival: Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata. L'ho registrata nel periodo in cui ero in trasmissione da Enrico Papi. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una 'bomba' e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa! Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto! Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno. Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente: gli opposti si attraggono. La mia voce mette in risalto la loro così come la loro mette in risalto la mia. Non sarà più quella lirica sanremese ma un'inedita alchimia nata dalle nostre voci", ha commentato invece Orietta Berti.