Liam e Noel Gallagher saranno ospiti al Lido di Venezia per la proiezione di "Oasis: Don't Look Back In Anger" di Dylan Southern e Will Lovelace. Lo annuncia Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del cinema di Venezia presentando l'83esima edizione del festival. "È lo straordinario documentario che segue l'imprevista riconciliazione dei due fratelli Gallagher che per 12 anni non si sono più parlati, che hanno sciolto una delle band rock inglesi più famose dell'epoca e che dopo tutti questi anni si ritrovano e incominciano a fare le prove per un tour mondiale che ha avuto un enorme successo. Il film segue la riconciliazione, le prove e il tour e l'impatto che questo tour ha sui fan degli Oasis che incredibilmente trovano i loro idoli i loro beniamini a riproporre le stesse canzoni con le quali c'erano appassionate una dozzine di anni prima. I fratelli Gallagher hanno promesso di venire a Venezia", annuncia Barbera. Il film sarà poi nei cinema italiani dal 10 settembre.