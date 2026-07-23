Venezia 83, gli Oasis al Lido per presentare un documentario
La band britannica è protagonista di "Don't Look Back in Anger", un racconto del tour "Oasis Live '25", che ha coronato la reunion musicale più attesa di tutti i tempi
© IPA
Liam e Noel Gallagher saranno ospiti al Lido di Venezia per la proiezione di "Oasis: Don't Look Back In Anger" di Dylan Southern e Will Lovelace. Lo annuncia Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del cinema di Venezia presentando l'83esima edizione del festival. "È lo straordinario documentario che segue l'imprevista riconciliazione dei due fratelli Gallagher che per 12 anni non si sono più parlati, che hanno sciolto una delle band rock inglesi più famose dell'epoca e che dopo tutti questi anni si ritrovano e incominciano a fare le prove per un tour mondiale che ha avuto un enorme successo. Il film segue la riconciliazione, le prove e il tour e l'impatto che questo tour ha sui fan degli Oasis che incredibilmente trovano i loro idoli i loro beniamini a riproporre le stesse canzoni con le quali c'erano appassionate una dozzine di anni prima. I fratelli Gallagher hanno promesso di venire a Venezia", annuncia Barbera. Il film sarà poi nei cinema italiani dal 10 settembre.
La trama del documentario
"Oasis: Don't Look Back In Anger" racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher, "Oasis Live '25", uno dei ritorni rock 'n' roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto esaltante di quello che è, senza dubbio, il più grande evento musicale del 2025, che cattura l'esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l'accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 20 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo fenomenale momento culturale globale e ciò che la loro musica significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.
Un ricco team per il film evento
Con un accesso senza precedenti e immagini mai viste prima, il film è una produzione di Magna Studios, presentata da Sony Music Vision in collaborazione con Sony Music Entertainment UK. Sam Bridger ("Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now", "New York: la rinascita del rock and roll") e Guy Heeley ("Peaky Blinders: The Immortal Man") sono i produttori, mentre Kate Shepherd, Marisa Clifford, Davud Karbassioun, Tom Mackay, Krista Wegener, Thomas Benski, Isabel Davis e Tim O'Shea sono gli executive producer. A guidare il team creativo e tecnico ci sono anche i sound mixer premiati agli Oscar James Mather ("Top Gun: Maverick", "Belfast") e Tarn Willers ("La zona d'interesse"), insieme al direttore della fotografia Haris Zambarloukos ("Belfast", "Beetlejuice Beetlejuice") e ai montatori George Cragg e Martina Zamolo.