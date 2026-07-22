Ultimo aveva anticipato la realizzazione del progetto il giorno successivo all’evento. "Il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Voglio portare questo spettacolo al cinema", aveva scritto sui social. Un modo per conservare la memoria di una notte preparata per anni e permettere anche a chi non era presente di viverne l’atmosfera. Nel messaggio il cantautore aveva ringraziato il pubblico che lo accompagna dagli inizi e chi si è avvicinato alla sua musica più recentemente. "Siamo nella storia. Non smettete mai di credere nelle favole", aveva concluso. Ora quella promessa ha un titolo e una data.