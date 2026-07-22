Ultimo si prende Tor Vergata: le immagini del concerto dei record
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Il cantautore romano pubblica le prime immagini di "Tutto Ultimo Live a Tor Vergata", il film sul concerto dei record nelle sale dal 22 al 30 settembre
© Instagram @ultimopeterpan
Prima il silenzio di chi sta per salire sul palco davanti a 250mila persone. Poi le urla del pubblico, i fuochi d’artificio e le braccia alzate verso il cielo. Ultimo ha pubblicato il teaser di "Tutto Ultimo Live a Tor Vergata", il film dedicato al concerto-evento del 4 luglio 2026. Dopo aver annunciato il progetto all’indomani dello show, il cantautore romano ha ora svelato anche le date: sarà al cinema dal 22 al 30 settembre.
Il video si apre con Niccolò Moriconi seduto, il capo chino e il microfono ancora lontano. Per qualche istante Ultimo sembra rimanere assorto nei suoi pensieri, come se provasse a raccogliere le emozioni prima di affrontare la folla. Poi si solleva lentamente e lo spettacolo ha inizio. Le immagini cambiano ritmo e restituiscono alcuni frammenti della notte di Tor Vergata: il cantante che saluta le persone, il pubblico che esulta, il cielo illuminato dai fuochi d’artificio.
C’è anche una sequenza che lo mostra immerso nell’acqua, prima del ritorno sul palco, con le braccia levate verso l’alto davanti a una distesa sterminata di fan. Il teaser sembra voler raccontare ciò che è accaduto dentro e fuori dal palco: l’attesa, la tensione, il rapporto con il pubblico e la liberazione finale. Il filmato si chiude con l’annuncio: "Dal 22 al 30 settembre al cinema: Tutto Ultimo Live a Tor Vergata".
Il debutto nelle sale è fissato per il 22 settembre, una data che ha un significato particolare nell’universo musicale di Ultimo. "22 settembre" è infatti il titolo del singolo pubblicato nel 2020 e successivamente inserito nell’album "Solo". Il brano ha trovato spazio anche nella scaletta del concerto di Tor Vergata. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla struttura del film. Le prime immagini fanno però pensare a un racconto capace di alternare le riprese dello spettacolo ai momenti più intimi vissuti dal cantante, prima e durante una delle serate più importanti della sua carriera.
Ultimo aveva anticipato la realizzazione del progetto il giorno successivo all’evento. "Il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Voglio portare questo spettacolo al cinema", aveva scritto sui social. Un modo per conservare la memoria di una notte preparata per anni e permettere anche a chi non era presente di viverne l’atmosfera. Nel messaggio il cantautore aveva ringraziato il pubblico che lo accompagna dagli inizi e chi si è avvicinato alla sua musica più recentemente. "Siamo nella storia. Non smettete mai di credere nelle favole", aveva concluso. Ora quella promessa ha un titolo e una data.
"La favola per sempre" ha radunato 250mila spettatori nell’area di Tor Vergata, diventando il più grande concerto a pagamento mai organizzato in Italia per numero di presenze. Ultimo si è esibito per oltre tre ore su un palco lungo 140 metri, circondato da 34 torri, decine di schermi e sei settori riservati al pubblico. La scaletta ha attraversato tutte le fasi della sua carriera, da "Pianeti" a "Sogni appesi", passando per "Il ballo delle incertezze", "I tuoi particolari" e "Altrove". Dal 22 settembre quella notte tornerà a vivere, questa volta sul grande schermo.
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