Il concerto del 4 luglio ha riunito a Tor Vergata circa 250mila persone e i biglietti erano stati venduti in appena tre ore, trasformando l’appuntamento in uno dei più grandi eventi musicali a pagamento organizzati in Italia. Ultimo ha ripercorso la propria carriera davanti a una distesa di fan, aprendo lo spettacolo con “Pianeti” e chiudendolo sulle note di “Sogni appesi”. Una favola destinata a rimanere nella memoria di chi era presente. Per qualcuno, evidentemente, anche sotto forma di un cartello da mettere in vendita al miglior offerente.