Ultimo si prende Tor Vergata: le immagini del concerto dei record
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Dai pannelli con i QR code alle indicazioni dei diversi pit: sulla piattaforma di compravendita second hand online è comparsa parte della segnaletica utilizzata durante il concerto
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A pochi giorni dal concerto di Ultimo a Tor Vergata, su Vinted sono comparsi alcuni degli oggetti utilizzati per orientare i 250mila spettatori arrivati nella Capitale. Pannelli con QR code, indicazioni dei percorsi pedonali, pass e braccialetti dei diversi settori sono stati messi in vendita a prezzi che vanno da pochi euro fino a diverse centinaia.
Tra gli articoli proposti ci sono cartelli in plastica offerti a partire da circa 15 euro mentre altri raggiungono cifre molto più elevate, fino a 200 euro. Non mancano neppure i braccialetti colorati utilizzati per distinguere i sei pit dell’area. Non è chiaro quanti cartelli siano effettivamente spariti né quando siano stati rimossi.
A sorprendere sono soprattutto le cifre richieste per elementi che non facevano parte del merchandising ufficiale, ma dell’allestimento predisposto per gestire l’afflusso del pubblico. Cartelli, pass e indicazioni stradali sono stati trasformati in cimeli destinati ai fan più appassionati.
La possibile scomparsa di una parte della segnaletica potrebbe avere aggravato le difficoltà segnalate da molti spettatori al termine del concerto. Con 250mila persone in uscita da uno spazio molto vasto, le indicazioni relative a percorsi pedonali, parcheggi, navette e stazioni erano fondamentali per gestire i flussi.
Il concerto del 4 luglio ha riunito a Tor Vergata circa 250mila persone e i biglietti erano stati venduti in appena tre ore, trasformando l’appuntamento in uno dei più grandi eventi musicali a pagamento organizzati in Italia. Ultimo ha ripercorso la propria carriera davanti a una distesa di fan, aprendo lo spettacolo con “Pianeti” e chiudendolo sulle note di “Sogni appesi”. Una favola destinata a rimanere nella memoria di chi era presente. Per qualcuno, evidentemente, anche sotto forma di un cartello da mettere in vendita al miglior offerente.
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