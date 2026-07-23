L'esordio discografico arriva nei primi anni Settanta, ma è con album come "La torre di Babele" (1976) e soprattutto "Burattino senza fili" (1977) che Bennato conquista il grande pubblico. Ispirato alla fiaba di Pinocchio, quest'ultimo disco diventa uno dei più importanti concept album della musica italiana, grazie a brani destinati a entrare nella storia come "Il gatto e la volpe" e "Mangiafuoco". Il suo linguaggio diretto, ironico e provocatorio rompe gli schemi della tradizione cantautorale italiana, introducendo un rock energico contaminato da blues, folk e sonorità mediterranee.