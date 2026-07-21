Sarà ancora Roma il punto di partenza e quello di arrivo del viaggio artistico di Claudio Baglioni. Il cantautore romano ha scelto la sua città per aprire e chiudere il "GrandTour La vita è adesso", un progetto che accompagnerà il pubblico attraverso l'Italia con una serie di appuntamenti in luoghi simbolici e suggestivi. Il percorso prenderà il via con "Che notte è questa!" il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena e terminerà, sempre con un grande evento nella Capitale, il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali.