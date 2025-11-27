Addio al maestro Alessandro Tomei, sax di Claudio Baglioni

Dal 1996 è stato una presenza di spicco nella scena jazzistica, nazionale e internazionale. La sua maestria lo ha portato a collaborare con importanti protagonisti come Tullio De Piscopo, Gegè Munari, Fabrizio Bosso e Maurizio Giammarco e Benny Golson. La sua straordinaria versatilità lo ha inoltre condotto sui palchi teatrali più prestigiosi, partecipando a tour di successo accanto a grandi figure dello spettacolo come Gigi Proietti, Christian De Sica, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia.