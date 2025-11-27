Addio al maestro Alessandro Tomei, sax di Claudio Baglioni

Il musicista, che ha calcato i palchi più prestigiosi d’Italia, si è spento dopo una lunga malattia
È scomparso Alessandro Tomei, sassofonista, clarinettista e flautista di grande talento. Il mondo della musica è in lutto: nel corso della sua carriera ha calcato i palchi più prestigiosi d’Italia, Festival di Sanremo compreso, accompagnando capolavori di artisti come Claudio Baglioni, Ornella Vanoni e Danilo Rea. Originario di Foggia ma da molti anni residente a Supino (Frosinone), il musicista si è spento dopo una lunga malattia.
"Buon viaggio Alessandro. Quanto ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso", scrive Claudio Baglioni su X.
Dal 1996 è stato una presenza di spicco nella scena jazzistica, nazionale e internazionale. La sua maestria lo ha portato a collaborare con importanti protagonisti come Tullio De Piscopo, Gegè Munari, Fabrizio Bosso e Maurizio Giammarco e Benny Golson. La sua straordinaria versatilità lo ha inoltre condotto sui palchi teatrali più prestigiosi, partecipando a tour di successo accanto a grandi figure dello spettacolo come Gigi Proietti, Christian De Sica, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia.