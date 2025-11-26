Musica, morto il cantante albanese Shpat Kasapi: aveva 40 anni

Nel corso della sua carriera, ha partecipato a importanti festival e collaborato con nomi noti della scena musicale. Kasapi si è affermato nel mercato musicale kosovaro e albanese proponendo brani diventati hit come A më do?, Valle Kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj. Fino al 2013 è stato legato alla modella e cantante kosovara Aferdita Dreshaj, incoronata Miss Kosovo nel 2011. Il cantante era attualmente sposato e aveva un figlio.