Musica, morto il cantante albanese Shpat Kasapi: aveva 40 anni

Fatale, secondo le testate locali, un infarto. La popstar lascia un figlio
Il noto cantante albanese Shpat Kasapi è morto improvvisamente all'età di 40 anni. Lo riportano le testate locali. Le cause del decesso non sono state rese note, anche se il portale d'informazione Gazeta Express parla di un "infarto risultato fatale". Kasapi lascia un figlio. Secondo un amico della popstar, "Shpat è morto in Italia" dove si trovava con l'ex moglie.
Kasapi è uno dei cantanti più noti e amati della scena musicale albanese. Nato il 1° maggio 1985 a Tetovo, in Macedonia, è cresciuto in una famiglia con tradizione musicale. Sin da piccolo Shpat ha partecipato a festival con canzoni per bambini, e ha conseguito il suo primo premio all'età di 13 anni. Ben presto è diventato uno degli idoli dei giovani per il suo stile moderno, le melodie leggere e le performance energiche.
Nel corso della sua carriera, ha partecipato a importanti festival e collaborato con nomi noti della scena musicale. Kasapi si è affermato nel mercato musicale kosovaro e albanese proponendo brani diventati hit come A më do?, Valle Kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj. Fino al 2013 è stato legato alla modella e cantante kosovara Aferdita Dreshaj, incoronata Miss Kosovo nel 2011. Il cantante era attualmente sposato e aveva un figlio.