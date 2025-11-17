È morto Todd Snider, voce libera del folk e del rock

Todd Snider non aveva bisogno di grandi produzioni per lasciare il segno: bastavano la sua chitarra, una voce ruvida e una verità detta senza paura. Tra i brani che più hanno definito la sua poetica ci sono Alright Guy e Can't Complain, due piccoli manifesti della sua visione del mondo: imperfetta, ironica e piena di compassione per le fragilità umane. Alright Guy, pubblicata nel 1994 nel suo album d'esordio Songs for the Daily Planet, racconta un uomo che riconosce i propri difetti ma li vive con disarmante sincerità. "So che mi scateno e so che bevo troppo, ma non è che abbia un mucchio di cadaveri nel bagagliaio", canta con il suo tipico sorriso amaro. È il ritratto di un anti-eroe quotidiano, con cui chiunque può identificarsi. Qualche anno dopo arrivò Can't Complain, forse il brano che più di tutti sintetizza la filosofia di Snider: accettare la vita per quello che è, con le sue stonature e le sue piccole gioie. "Non ho niente da perdere, niente da guadagnare… non posso lamentarmi", ripeteva, trasformando il disincanto in una forma di libertà. Accanto a questi titoli, i fan ricordano anche Beer Run, Statistician's Blues e Play a Train Song, diventate vere e proprie colonne sonore di un modo di vivere semplice e ribelle.