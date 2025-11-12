Addio a Richard Darbyshire, cantante dei Living in a Box

Living In A Box, la band pop-soul celebre negli anni 80
L'artista britannico, voce dell'iconico gruppo anni 80, è morto a 65 anni, con "Living in a Box" portò la band al successo internazionale
Richard Darbyshire, voce e anima del gruppo pop britannico Living in a Box, è morto a 65 anni. Il cantante, che con il brano omonimo aveva conquistato le classifiche negli anni 80, era considerato una delle voci più riconoscibili del pop-soul britannico del periodo. La notizia della scomparsa, avvenuta il 10 novembre 2025, è stata confermata dalla famiglia e dai suoi ex compagni di band. Numerosi colleghi e fan hanno ricordato l'artista sui social, condividendo messaggi di cordoglio e brani che hanno segnato una generazione.
Nato l'8 marzo 1960 a Stockport, nel nord dell'Inghilterra, Richard Darbyshire si è avvicinato presto alla musica. Da giovane si trasferì con la famiglia in Giappone, dove scoprì soul e R&B ascoltando le radio americane destinate alle truppe statunitensi. Tornato nel Regno Unito, entrò a far parte di alcuni gruppi locali prima di fondare nel 1985 i Living in a Box insieme ad Anthony "Tich" Critchlow (batteria) e Marcus Vere (tastiere). Il nome del gruppo nacque dal titolo della loro prima canzone, "Living in a Box", che nel 1987 raggiunse il quinto posto nella classifica dei singoli britannici e la Top 20 negli Stati Uniti. L'album di debutto portò la band al successo internazionale, grazie a uno stile che univa pop elettronico e soul. Due anni dopo arrivò "Gatecrashing" (1989), secondo e ultimo disco in studio, da cui emerse la hit "Room in Your Heart", entrata nuovamente nella Top 10 UK.
Dopo lo scioglimento dei Living in a Box nei primi anni 90, Darbyshire proseguì come autore e cantante solista. Nel 1994 pubblicò il suo primo album individuale, "How Many Angels", collaborando anche alla scrittura di brani per artisti come Lisa Stansfield e altri interpreti della scena soul britannica. Parallelamente portò avanti un'attività di docente e mentore, organizzando workshop di songwriting a Londra per giovani musicisti. Apprezzato per la voce calda e la capacità di fondere melodia e groove, Darbyshire è rimasto per molti un punto di riferimento discreto ma autorevole della scena pop inglese degli anni 80 e 90.
La morte di Richard Darbyshire è stata annunciata il 10 novembre dalla famiglia e confermata anche dagli ex membri della band. In poche ore la notizia ha fatto il giro del web, con centinaia di messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan. Sui social, molti hanno ricordato il significato che Living in a Box ebbe per la musica pop britannica di fine anni 80, simbolo di un'epoca di transizione tra synthpop e soul moderno. Altri hanno sottolineato l'umanità e la passione con cui l'artista si era dedicato negli ultimi anni all'insegnamento e alla scrittura di canzoni.