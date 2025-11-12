Addio a Richard Darbyshire, cantante dei Living in a Box

La morte di Richard Darbyshire è stata annunciata il 10 novembre dalla famiglia e confermata anche dagli ex membri della band. In poche ore la notizia ha fatto il giro del web, con centinaia di messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan. Sui social, molti hanno ricordato il significato che Living in a Box ebbe per la musica pop britannica di fine anni 80, simbolo di un'epoca di transizione tra synthpop e soul moderno. Altri hanno sottolineato l'umanità e la passione con cui l'artista si era dedicato negli ultimi anni all'insegnamento e alla scrittura di canzoni.