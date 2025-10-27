Musica Jazz: morto il batterista Jack DeJohnette

È morto a 83 anni Jack DeJohnette, tra i maggiori batteristi della storia del Jazz che durante la sua carriera ha collaborato con star come Miles Davis , Sonny Rollins e Charles Lloyd oltre ad essere membro fisso del trio di Keith Jarrett.Il decesso è stato confermato dalla casa discografica Ecm, che aveva pubblicato molti dei suoi lavori, e dalla sua assistente personale, secondo cui DeJohnette sarebbe morto per insufficienza cardiaca congestizia.