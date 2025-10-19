Morto Sam Rivers, bassista dei Limp Bizkit: "Era l'anima del nostro sound"

Sam Rivers, bassista del gruppo nu metal dei Limp Bizkit
© Getty
© Getty
Il bassista è fondatore della band nu metal aveva 48 anni, le cause della morte non sono ancora state rese note
© Getty
Sam Rivers, bassista e membro fondatore della band nu metal statunitense Limp Bizkit, è morto all'età di 48 anni. È stato il gruppo a diffondere la notizia con un post descrivendo Rivers non solo come "il nostro bassista", ma come "l'anima del nostro sound". Le cause della morte di Rivers non sono state ancora rese note. "Fin dalla prima nota che abbiamo suonato insieme, Sam ha portato una luce e un ritmo che non potranno mai essere sostituiti - hanno scritto i componenti della band nel post -. Il suo talento era naturale, la sua presenza indimenticabile, il suo cuore enorme".
© Getty
© Getty
"Abbiamo condiviso tanti momenti - alcuni frenetici, altri tranquilli, altri ancora meravigliosi - e ognuno di essi ha avuto un significato speciale perché c'era Sam - prosegue il post della band -. Era un essere umano unico nel suo genere. Una vera leggenda tra le leggende. E il suo spirito vivrà per sempre in ogni solco, ogni palco, ogni ricordo. Ti vogliamo bene, Sam. Ti porteremo sempre con noi. Riposa in pace, fratello. La tua musica non finirà mai". Il post è firmato da Fred Durst, John Otto, Wes Borland e DJ Lethal.
I Limp Bizkit, fondati a Jacksonville nel 1994, hanno avuto il loro momento di massima popolarità a cavallo tra la seconda metà degli anni 90 e i primi anni duemila, quando contribuirono a diffondere il genere nu metal, che fondeva sonorità metal con elementi tipici dell'hip hop. Mentre il loro ultimo album, "Still Suck", risale a quattro anni fa di recente hanno pubblicato un nuovo singolo, "Making Love to Morgan Wallen" e ad agosto si erano esibiti al festival di Reading.
In passato Sam Rivers aveva avuto grossi problemi di alcolismo che lo avevano portato a dover affrontare un trapianto di fegato. "Ho smesso di bere e ho fatto tutto quello che mi hanno detto i medici - raccontato all'autore Jon Wiederhorn nel libro "Raising Hell" -. Mi sono sottoposto a cure per l'alcolismo e ho ricevuto un trapianto di fegato, che era perfettamente compatibile".