Morto Sam Rivers, bassista dei Limp Bizkit: "Era l'anima del nostro sound"

In passato Sam Rivers aveva avuto grossi problemi di alcolismo che lo avevano portato a dover affrontare un trapianto di fegato. "Ho smesso di bere e ho fatto tutto quello che mi hanno detto i medici - raccontato all'autore Jon Wiederhorn nel libro "Raising Hell" -. Mi sono sottoposto a cure per l'alcolismo e ho ricevuto un trapianto di fegato, che era perfettamente compatibile".