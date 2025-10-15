Lutto nel mondo della musica: D'Angelo, il visionario cantante che ha fuso R&B e soul in album storici come "Brown Sugar" e "Voodoo", è morto per un tumore a 51 anni. A maggio, D'Angelo aveva cancellato un concerto a Philadelphia a causa di complicazioni dopo un intervento chirurgico non specificato. All'anagrafe Michael Archer, D'Angelo ha contribuito a lanciare un nuovo genere musicale ispirandosi al soul tradizionale ma incorporando elementi di funk, hip-hop e jazz. Il suo manager battezzò questa fusione come "neo-soul" e questo stile negli anni 90 fu imitato da artisti come Erykah Badu, Lauryn Hill, Maxwell e Jill Scott. Pur avendo pubblicato solo tre album in studio, D'Angelo è considerato dai colleghi uno dei più grandi cantanti e talenti musicali della sua generazione.