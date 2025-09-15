Brasile, addio a Hermeto Pascoal: il "mago dei suoni" aveva 89 anni

Il mondo della musica brasiliana perde una delle sue voci più originali e universali: Hermeto Pascoal, compositore, arrangiatore e polistrumentista conosciuto come il "mago dei suoni", è morto a 89 anni a Rio de Janeiro. La notizia è stata diffusa sui social attraverso un messaggio condiviso dal suo entourage e dai familiari, che hanno confermato il decesso senza precisarne la causa. Pascoal si trovava ricoverato in ospedale nei giorni scorsi.