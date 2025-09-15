Brasile, addio a Hermeto Pascoal: il "mago dei suoni" aveva 89 anni

© Ansa
Il mondo della musica brasiliana perde una delle sue voci più originali e universali: Hermeto Pascoal, compositore, arrangiatore e polistrumentista conosciuto come il "mago dei suoni", è morto a 89 anni a Rio de Janeiro. La notizia è stata diffusa sui social attraverso un messaggio condiviso dal suo entourage e dai familiari, che hanno confermato il decesso senza precisarne la causa. Pascoal si trovava ricoverato in ospedale nei giorni scorsi.
Considerato un punto di riferimento assoluto per l'arte musicale brasiliana, Pascoal ha lasciato un patrimonio di creatività unico, capace di varcare i confini nazionali grazie al suo stile visionario, al virtuosismo e alla capacità di fondere sonorità provenienti dai generi più diversi. Anche il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha voluto ricordarlo con un messaggio su X, sottolineando come "Hermeto ci abbia insegnato a non lasciarci sopraffare dalla tristezza" e invitando i brasiliani a celebrare non solo la sua musica, ma anche la sua storia personale.
