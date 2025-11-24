"È con profonda tristezza che vi comunico che mio marito, Jimmy Cliff, ci ha lasciati a causa di un attacco epilettico seguito da polmonite. Sono grata alla sua famiglia, ai suoi amici, ai colleghi artisti e ai colleghi di lavoro che hanno condiviso con lui il suo percorso - ha scritto la Chambers -. A tutti i suoi fan in tutto il mondo, sappiate che il vostro sostegno è stato la sua forza durante tutta la sua carriera. Apprezzava davvero l'amore diÈ morto a 81 anni Jimmy Cliff, leggenda del reggae e ambasciatore della cultura giamaicana nel mondo. Con la sua musica ha raccontato la speranza, la libertà e la forza di un popolo che attraverso il ritmo e la melodia ha trasformato il dolore in canto universale ogni singolo fan. Vorrei anche ringraziare il dottor Couceyro e tutto il personale medico, che ci hanno sostenuto e aiutato moltissimo durante questo difficile processo. Jimmy, amore mio, riposa in pace. Seguirò i tuoi desideri. Spero che tutti voi possiate rispettare la nostra privacy in questo momento difficile. Ulteriori informazioni saranno fornite in un secondo momento. Ci vediamo presto, leggenda. Latifa, Lilty e Aken".